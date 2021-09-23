Москва, 23 сен — ПРАЙМ. Искусственный интеллект помог Сбербанку сэкономить в 2020 году более 2 миллиардов рублей. Экономический эффект был получен от его использования в процессах корпоративного и розничного взыскания. Об этом заявил на Международном правовом банковском форуме вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев, пишет Лента.ру. Сбербанк выставил на продажу торговые центры на 22 миллиарда рублей

Основные параметры оптимизации были получены за счет снижения стоимости процесса взыскания и операционных рисков, ускорения и повышения эффективности процесса за счет разработки и внедрения AI, стандартизации процесса взыскания и увеличения доли взыскания просроченной задолженности.

В данный момент автоматизированы взыскании в таких процессах как исполнительное производство, банкротство, принятие решений.

Михаил Дегтярев заявил, что мотивы перевода многих процессов по возврату задолженности в цифровую форму основаны на трех принципах — проще, дешевле, безопаснее. Сбер успешно внедряет цифровые технологии в электронном правосудии, исполнении судебных решений, роботизированных коммуникациях.