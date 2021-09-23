Москва, 23 сен — ПРАЙМ. Норвегия стала первой страной-эмитентом валюты группы G10, поднявшей ставку с начала пандемии коронавируса. Центробанк этой страны увеличил ее с нуля до 0,25%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сайт регулятора. Норвегия заявила, что не откажется от нефти и газа

Ставка по однодневным кредитам в Норвегии с 24 сентября устанавливается на уровне 1,25%, резервная ставка — на уровне —0,75%.

Председатель ЦБ Норвегии Ойстейна Олсена считате, что экономика страны пришла в нормальное состояние, а потому уместно "нормализовать ключевую ставку".

Следующее повышение ожидается в декабре.

Напомним, в группу G10 входят валюты с наибольшими объемами торговли и ликвидностью. К валютам G10 относятся доллары США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк, норвежская и шведская крона и японская иена.

Аналогичные решения принимали регуляторы Бразилии, Мексики, Южной Кореи, Чехии и Исландии.

В сентябре Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США сохранили ставки около нуля. При этом американский регулятор отметил, что решение о сворачивании антикризисной программы выкупа активов может стать "оправданным в ближайшее время".