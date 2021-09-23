МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российское правительство наладило конструктивный диалог с компаниями по поводу изменения налоговой нагрузки, и стороны смогли договориться об основных параметрах изменения налогов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Минфин предложил увязать налог на прибыль компаний с объемом дивидендов

"По поручению президента (РФ Владимира Путина — ред.) были подготовлены предложения по корректировке налоговой системы для некоторых добывающих отраслей. Они направлены на повышение эффективности и справедливости распределения ресурсов в экономике и, конечно, на стимулирование инвестиционной активности компаний, что очень важно. Все подготовленные изменения прорабатывались с участием Российского союза промышленников и предпринимателей, налажен, я считаю, конструктивный диалог с владельцами компаний", — сказал он на встрече с РСПП.

"Хотел бы вас поблагодарить за конструктивное сотрудничество, поскольку как мне доложили коллеги из членов правительства, по основным параметрам удалось договориться", — подчеркнул премьер-министр.

Постоянный диалог между правительством и бизнесом очень важен; власти РФ стремятся сделать условия бизнеса комфортными и предсказуемыми, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Постоянный диалог между правительством и предпринимателями – это очень важная часть эффективного государственного управления. Правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей успешно сотрудничают по всем основным направлениям, мы стремимся сделать так, чтобы условия ведения бизнеса были комфортными и предсказуемыми", — сказал он на встрече с РСПП.

Показателем социальной ответственности бизнеса во всем мире считается то, сколько компания вкладывает в развитие своего дела и своей страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Уважаемые представители бизнеса, конечно, это ваше право распоряжаться и решать, как распоряжаться всеми заработанными средствами. Но сейчас во всем мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие своего дела и своей страны. Выверенных шагов и социально-ориентированных действий ждет от вас, конечно, не только правительство, но и граждане нашей страны", — сказал он на встрече с РСПП.

Несмотря на дискуссию по ряду вопросов, у правительства и бизнеса общие интересы — развитие экономики и повышение качества жизни людей, отметил Мишустин. "Надеюсь, с таким пониманием мы и дальше будем действовать сообща", — подчеркнул он.