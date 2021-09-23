МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Платформа по работе с самозанятыми "Рокет Ворк" добавила в приложение усиленную неквалифицированную подпись для заказчиков и исполнителей. Новая технология, основанная на блокчейне, придет на смену используемой ранее в приложении простой электронной подписи, достоверность которой проверялась обязательным вводом СМС-кода. Такой способ был не всегда удобен и занимал дополнительное время. Эксперты подвели итоги первого года самозанятости в России

Как сообщили в компании, в новой версии приложения "Рокет Ворк" для iOS и Android, а также в веб-версии клиента, теперь будет использоваться технология усиленной цифровой подписи, для этого каждому пользователю будет автоматически выпущен сертификат ЭП.

"На сегодняшний день это самое надёжное и безопасное решение, представленное на рынке: подписание происходит исключительно в мобильном приложении клиента. Выпуск сертификата также происходит полностью внутри приложения. Закрытый ключ клиента не хранится и не обрабатывается на серверах компании и сохранен только на устройстве пользователя", — рассказал директор по развитию бизнеса "Рокет Ворк" Сергей Сухоставец.

По его словам, если приложение было удалено, или телефон утерян, "Рокет Ворк" выпустит новый ключ. После завершения процедуры подписи приложение выдает финальный сертификат к документу. Он содержит всю необходимую информацию для расшифровки подписи: открытый ключ, хэш-суммы, данные документа, номер подписи. Это позволяет гарантировать достоверность подписи в том числе в случае юридических споров в суде.

"Рокет Ворк" — первая в России небанковская платформа полного цикла по работе с физическими лицами-исполнителями, от заказа до оплаты с полным комплектом закрывающих документов и уплатой налогов. Система упрощает взаимодействие сторон: работа ведется прозрачно и без бумаг, а все процессы, начиная от постановки задач и заканчивая уплатой налога полностью автоматизированы.

Такой подход повышает эффективность отношений между работодателем и работником в различных организационно-правовых формах. Платформа представляет собой технологичный сервис для заказчиков (web-интерфейс, приложение или API) и мобильное приложение для исполнителей для iOS и Android. Входит в группу компаний "Рокет Хьюманс".