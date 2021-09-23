Москва, 23 сен — ПРАЙМ. Из-за пандемии коронавируса нобелевские лауреаты получат премии и дипломы не как обычно в Стогольме и Осло в тех странах, где находятся. Об этом написал "Коммерсант" со ссылкой на сайт Фонда Нобеля. Нобелевская премия по экономике присуждена за теорию контрактов

Неопределенность вокруг ситуации с пандемией и возможностей для путешествий привела к тому, что в 2021 году награды будут вручены лауреатам у них на родине, сказал исполнительный директор Фонда Нобеля Видар Хельгесен.

Сообщается также, что церемонию для местной публики — правда, не говорится, для какой именно — проведут. Непонятно, как все это будет выглядеть в отсутствии лауреатов.

Нобелевская неделя пройдет с 6 по 12 декабря в Стокгольме и Осло. О формате фестиваля объявят в середине октября.

В 2020 году церемонии награждения Нобелевской премией прошли в онлайн-режиме также из-за пандемии.