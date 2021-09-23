Церемонию нагрждения Нобелевской премии проведут без лауреатов
Нобелевские лауреаты получат премии и дипломы в своих странах в связи с пандемией коронавируса
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Москва, 23 сен — ПРАЙМ. Из-за пандемии коронавируса нобелевские лауреаты получат премии и дипломы не как обычно в Стогольме и Осло в тех странах, где находятся. Об этом написал "Коммерсант" со ссылкой на сайт Фонда Нобеля.
Неопределенность вокруг ситуации с пандемией и возможностей для путешествий привела к тому, что в 2021 году награды будут вручены лауреатам у них на родине, сказал исполнительный директор Фонда Нобеля Видар Хельгесен.
Сообщается также, что церемонию для местной публики — правда, не говорится, для какой именно — проведут. Непонятно, как все это будет выглядеть в отсутствии лауреатов.
Нобелевская неделя пройдет с 6 по 12 декабря в Стокгольме и Осло. О формате фестиваля объявят в середине октября.
В 2020 году церемонии награждения Нобелевской премией прошли в онлайн-режиме также из-за пандемии.