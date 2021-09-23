МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Две польские компании — PGNiG и ее дочка PST — будут участвовать в процессе сертификации оператора газопровода "Северный поток-2", швейцарской компании Nord Stream 2 AG. Поляки не скрывают, что будут стараться не допустить сертификации. Чем они реально могут помешать процессу и как это отразится на европейском газовом рынке, разбирался "Прайм". Злые замерзнут первыми. Кому в Европе зимой не хватит газа

ЛИСА В КУРЯТНИКЕ

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG добилась права участвовать в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG. Мало того, Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) допустило к участию в сертификации не только саму PGNiG, но и ее дочку в Германии PGNiG Supply & Trading GmbH (PST), сообщила польская госкомпания на своем сайте.

В результате PGNiG и PST получат доступ ко всем сертификационным документам, представленным оператором "Северного потока-2", и смогут при необходимости оспаривать результат сертификации в Европейской комиссии или в судах Европейского Союза.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора и в течение четырех месяцев должно представить проект соответствующего решения. Поляки потребовали участия в сертификации в качестве независимых газотранспортных операторов, но при этом открыто заявляют, что будут всеми силами препятствовать положительному решению германского регулятора. Запасы газа в Европе на зиму оказались на десятилетнем минимуме

"Мы будем последовательно доказывать, что компания Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и существу требованиям к оператору трубопровода, в частности тем, что касаются безопасности поставок и корпоративной структуры компании, — заявил президент PGNiG Павел Маевский. — В процессе сертификации мы также будем стремиться к тому, чтобы владелец "Северного потока-2" не смог избежать выполнения требований о разделении бизнеса, об обеспечении доступа к газопроводу третьих сторон и о прозрачности тарифов, которые будут учитывать стоимость всего трубопровода".

Как отмечает немецкий еженедельник Die Zeit, по мнению поляков, Nord Stream 2 AG, стопроцентно принадлежащая "Газпрому", не будет независимой и не должна становиться оператором "Северного потока-2". А без оператора не будет и прокачки газа, добавляет издание.

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"Эта ситуация поразительна: в процесс сертификации допущена компания, которая открыто говорит о том, что по политическим мотивам хочет сорвать проект", — отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

"Я думаю, что немцы просто не могли отказать полякам, — объясняет заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — Во-первых, это обычная практика регулирования в Европе: выносить вопросы на обсуждение с заинтересованными сторонами. А здесь поляки проявляли не только заинтересованность, но и настойчивость. То, что это явно злонамеренные действия, ничего не меняет". Решетников объяснил рост цен на газ в Европе

Во-вторых, отказ повлек бы еще одно судебное разбирательство. "Оно и так неизбежно в случае благоприятного решения немецкого регулятора по сертификации, но лишняя тяжба по процедурным вопросам была, вероятно, признана немцами нецелесообразной, — гвоорит эксперт. — Кроме того, учет мнения поляков на стадии сертификации может помочь немецкому регулятору позже отстаивать свою позицию в судебных инстанциях.

Глава PGNiG Маевский считает, что у поляков есть хорошие шансы надолго задержать запуск трубопровода. "Последствия нашего участия в деле "Северный поток-2" пока показывают, что мы можем эффективно отстаивать наши аргументы", — отметил глава PGNiG, напомнив, что в августе Высший земельный суд Дюссельдорфа отказался освободить "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС. "Суд согласился с аргументами, выдвинутыми PGNiG SA и PST GmbH", — напомнил он.

Поляки тогда апеллировали к принципу энергетической солидарности, согласно которому энергетические проекты в одних странах ЕС (в данном случае — в Германии) не должны наносить ущерба другим членам Евросоюза. Высший земельный суд Дюссельдорфа согласился с этим доводом, а теперь PGNiG собирается использовать его решение как прецедент в борьбе против сертификации Nord Stream 2 AG.

Российские эксперты сомневаются, что поляки гарантированно добьются успеха. "По большому счету, возможности Польши по противодействию "Северному потоку-2" в данном случае зависят от того, насколько правильно "Газпром" собрал документы для сертификации, — указывает Игорь Юшков. — Если все бумаги соответствуют требованиям европейского законодательства, то Польша ничего сделать с газопроводом не сможет".

Эксперт также указывает, что пока не совсем понятно, в каком статусе польская компания подключилась к процессу сертификации, а именно от этого зависят возможности Польши для затягивания процесса. "Нужно дождаться информации от немецкого регулятора, потому что сама новость о том, что польская компания допущена до процесса сертификации, появилась на сайте самой PGNiG, а не от немецких официальных органов", — напоминает Игорь Юшков.

НЕ СОРВАТЬ, ТАК ЗАТЯНУТЬ

Сорвать строительство "Северного потока-2" противникам газопровода не удалось, так что теперь они перешли к тактике максимального затягивания его пуска в работу. Чтобы, как выразился депутат Европарламента от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер, превратить проект в "инвестиционную руину". "Если до начала поставок по "Северному потоку-2", которые уже отложены почти на два года, пройдет еще много времени, это действительно может обернуться финансовым крахом проекта", — мечтает польское интернет-издание BiznesAlert. На Украине просят США дожать "Северный поток — 2"

Не собираются успокаиваться и американцы. На этой неделе в Конгресс США внесен проект оборонного бюджета на будущий год, в одном пакете с которым идут уже ставшие традиционными предложения о новых санкциях против "Северного потока — 2"с целью предотвратить его запуск в работу. Законопроект номер NDAA 2022 возлагает на президента США обязанность ввести санкции в отношении компаний и физических лиц, участвовавших в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию трубопровода.

Авторы документа также требуют, чтобы Белый дом определил, заслуживают ли личных санкций российские чиновники, причастные к строительству "Северного потока-2", включая топ-менеджеров "Роснефти" и "Газпрома". Помимо этого, законодатели требуют от Пентагона и Госдепартамента предоставить отчет о финансовых выгодах, которые получит Россия от запуска нового газопровода и угрозах безопасности, которые он представляет для Украины и союзников США по НАТО.

При этом борцы с "Северным потоком-2" начисто игнорируют тот факт, что чем позже новый газопровод вступит в действие, тем дольше в Европе будут сохраняться высокие цены на газ, поскольку желающих увеличить поставки топлива в Старый свет что-то не появляется. Напротив, по оценкам Citigroup, экспортеры сжиженного газа за полгода снизили поставки в Европу вдвое: с 321 млн кубометров в сутки в апреле до 171 млн в сентябре. В последний момент: у США появился шанс избежать дефолта

Даже такой ветеран борьбы с "Газпромом", как главный редактор портала BiznesAlert Войцех Якубик, вынужден был признать в своей статье: европейские цены на газ растут потому, что "новый игрок в ковбойской шляпе не торопится увеличивать поставки СПГ в Европу, хотя обладает огромными запасами сланцевого газа".

Впрочем, министр энергетики США Дженнифер Гренхолм выступила в среду с громким заявлением. "Вы будете иметь адекватные и доступные поставки газа этой зимой", — пообещала она европейцам. Однако, как выяснилось, речь идет совсем не о том, что американские производители СПГ готовы перенаправить свою продукцию с премиальных азиатских рынков на менее прибыльный европейский. Вашингтон всего лишь намерен "держать взгляд на проблемах любых манипуляций с ценами на газ". То есть, просто требовать увеличения поставок в Европу от "Газпрома".