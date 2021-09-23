КИЕВ, 23 сен — ПРАЙМ. Компания "Оператор ГТС Украины" заявила, что план работ по подготовке к отопительному сезону на Украине выполнен на 98,2%. На Украине просят США дожать "Северный поток — 2"

Ранее депутат фракции Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер заявила, что правительство сорвало подготовку к отопительному сезону.

"Оператор ГТС Украины" реализует план необходимых мероприятий, чтобы обеспечить надежную транспортировку газа украинским и европейским потребителям в осенне-зимний период (ОЗП). В течение мая-августа этого года на объектах ГТС был выполнен значительный объем работ, и обновлена материально-техническая база на сумму почти 400 миллиона гривен (15 миллионов долларов — ред.), что составляет 98,2% от запланированных расходов на подготовку к зимнему периоду", — говорится в сообщении.

Подготовка включает капремонт трубопроводов, капитальный ремонт газоперекачивающих агрегатов и ряд других работ. Украина, Германия, Чехия и Словакия хотят создать водородный коридор

"Одним из важных мероприятий подготовки объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года является закачка природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ) АО "Укртрансгаз". По состоянию на 22 сентября 2021 года наличие газа в ПХГ составляла 18,7 миллиарда кубических метров. Техническая возможность и мощность ГТС позволили обеспечить транспортировку необходимого количества природного газа для закачки в ПХГ", — добавили в компании.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.