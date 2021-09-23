МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Право экспортировать мясную продукцию во Вьетнам получили еще две российские компании, производящие свинину, сообщил Россельхознадзор.

"Департамент здоровья животных министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) предоставил право поставок продукции еще двум российским предприятиям по производству свинины", — говорится в сообщении.

Таким образом, указывает ведомство, на сегодня экспортировать во Вьетнам мясо птицы, говядину, свинину, продукцию из них, а также субпродукты могут 53 российских предприятия.

"Россельхознадзор намерен продолжить работу по расширению перечня российских компаний, имеющих право экспорта животноводческой продукции во Вьетнам", — отмечается в сообщении.