МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) металлургического гиганта ArcelorMittal до "BBB-" с "ВВ+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный РДЭ повышен до "F3" с "В".

Долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга повышен также до "BBB-" с "ВВ+", и краткосрочный — до "F3" с "В".

"Повышение рейтинга отражает улучшение финансового профиля ArcelorMittal за счет существенного снижения абсолютного долга. Компания использовала денежный поток, сгенерированный во время текущего циклического пика рынка… для укрепления своего баланса, а также инвестиций и выплат акционерам", — объясняет агентство свое решение.

Агентство также ожидает, что валовый леверидж по средствам от операционной деятельности (FFO) останется на уровне примерно 2,5х в нормальных рыночных условиях после 2022 года, что соизмеримо с рейтингом инвестиционного уровня ("BBB-" или выше).

ArcelorMittal — крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel.