МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Россия за первые восемь месяцев года на треть увеличила экспорт колбасных изделий в годовом выражении, во многом за счет активизации поставок в страны Азии и Африки, по итогам года общие отгрузки могут вырасти на 25%, до 55 тысяч тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхозбанка.

"С начала 2021 года (к 1 сентября — ред.) экспорт колбасной продукции из России вырос на 33% по сравнению с прошлым годом и составил 33,1 тысячи тонн", — сообщили в пресс-службе. И главной чертой за этот период стало освоение новых направлений: среди импортеров появились страны Западной Африки, а экспорт на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию вырос в натуральном выражении почти в пять раз.

Эксперты РСХБ связывают рост поставок с общей диверсификационной стратегией производителей мясной и рыбной продукции и прогнозируют итоговый объем поставок колбасных изделий по итогам года на уровне более 55 тысяч тонн, на 25% выше уровня прошлого года. Экспорт колбас из РФ в прошлом году составил 44 тысячи тонн, уточнили в пресс-службе.

Основной экспортный рынок — Казахстан, увеличивший импорт из РФ колбасной продукции за эти восемь месяцев в годовом выражении на 27%, до 22,1 тысячи тонн. Далее следуют Украина и Азербайджан: отгрузки туда выросли на 41%, до 5,5 тысячи тонн, и на 21%, до 2,9 тысячи тонн, соответственно. В странах бывшего СССР наиболее популярны варёные колбасы и паштеты, уточнили в РСХБ.

Отдельное внимание уделяется активизации поставок по менее разработанным направлениям. Так, экспорт колбасных изделий в страны Азии вырос в пять раз, до 151 тонны: 113 тонн ушли в Китай, оставшееся – в Японию, Монголию, Вьетнам и Малайзию. А в Африке, продолжили в пресс-службе, российские поставщики вышли сразу на три новых рынка: Бенин (31 тонна), Либерия (9 тонн) и Гана (6 тонн).

Освоение рынков Восточной и Юго-Восточной Азии, выход в Африку – индикатор развития глубокой переработки: производителям для успешной конкуренции надо осваивать новые рецепты. С другой стороны, внедрению новых вкусов способствуют и местные жители, так или иначе связанные с Россией: например, в случае Вьетнама таким привнесённым продуктом стала сырокопчёная колбаса, заметил руководитель центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.