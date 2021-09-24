ПЕКИН, 24 сен — ПРАЙМ. Негативные суждения западных СМИ о перспективах экономики Китая из-за случая с угрозой дефолта Evergrande Group демонстрируют непонимание китайской модели развития, а также отражают непрофессионализм средств массовой информации, сообщает издание Global Times со ссылкой на китайских аналитиков. Эксперты оценили последствия возможного дефолта китайской Evergrande

Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов. С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%. В четверг бумаги компании подскочили в цене на 16,7% благодаря тому, что крупнейшее подразделение Evergrande — Hengda Real Estate Group Co. — заявило о выплате процентов по облигациям в юанях.

По словам профессора Тяньцзиньского финансово-экономического университета Цун И, кризис Evergrande не стал неожиданностью, так как на его развитие повлияли накопление капитала и ведение множества бизнесов, не связанных между собой, как, например, производство бутилированной воды и автомобилей на новых источниках энергии.

"Рынок слишком остро отреагировал на проблему с задолженностью Evergrande", — считает он. Биржи Китая открылись падением на фоне ситуации с Evergrande

"В начале 2016 года центральное правительство определило направление развития внутреннего рынка недвижимости: дома предназначены для жизни людей, а не для спекуляций. Таким образом, разоблачение кризиса Evergrande подчеркивает твердую решимость властей регулировать быстро развивающийся сектор, развитие которого опирается на груду долгов ", — сказал профессор.

Вместе с тем он подчеркнул, что те, кто критикуют экономические перспективы Китая из-за единственного случая с Evergrande, не понимают китайскую модель развития, так как "будущее экономическое развитие Китая зависит от инноваций и реального сектора экономики, а не от краткосрочного "бустера" сектора недвижимости".

Цун И также добавил, что ответственность за происходящее должна взять на себя сама группа Evergrande, кроме того, говорить о государственной помощи еще слишком рано. "Государственная помощь не соответствует принципам центрального правительства в отношении финансовой волатильности в последние годы", — сообщил он.

Аналитики Global Times подчеркивают, что безосновательная клевета на экономику Китая стала главной темой западных СМИ. К примеру, отметили в газете, издание Блумберг опубликовало статью о том, что китайский ЦБ осуществил вливание 120 миллиардов юаней в банковскую систему через операции обратного РЕПО после того, как обеспокоенность по поводу долгового кризиса на Evergrande взбудоражила мировые рынки. "Как будто китайское правительство должно было выручить компанию", — отметили аналитики.

"Это либо непрофессионально, либо для привлечения внимания, поскольку (регулирующие денежные операции – ред.) не имеют ничего общего с делом Evergrande", — заявил Global Times работающий в инвестиционном банке аналитик из Шанхая, пожелавший не называть свое имя.

По его словам, иностранным СМИ нравится раздувать такие темы, чтобы оказать влияние на рынок капитала или рынок облигаций.