Китайские аналитики считают, что рынок слишком остро отреагировал на проблему с долгами Evergrande
ПЕКИН, 24 сен — ПРАЙМ. Негативные суждения западных СМИ о перспективах экономики Китая из-за случая с угрозой дефолта Evergrande Group демонстрируют непонимание китайской модели развития, а также отражают непрофессионализм средств массовой информации, сообщает издание Global Times со ссылкой на китайских аналитиков.
Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов. С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%. В четверг бумаги компании подскочили в цене на 16,7% благодаря тому, что крупнейшее подразделение Evergrande — Hengda Real Estate Group Co. — заявило о выплате процентов по облигациям в юанях.
По словам профессора Тяньцзиньского финансово-экономического университета Цун И, кризис Evergrande не стал неожиданностью, так как на его развитие повлияли накопление капитала и ведение множества бизнесов, не связанных между собой, как, например, производство бутилированной воды и автомобилей на новых источниках энергии.
"Рынок слишком остро отреагировал на проблему с задолженностью Evergrande", — считает он.
"В начале 2016 года центральное правительство определило направление развития внутреннего рынка недвижимости: дома предназначены для жизни людей, а не для спекуляций. Таким образом, разоблачение кризиса Evergrande подчеркивает твердую решимость властей регулировать быстро развивающийся сектор, развитие которого опирается на груду долгов ", — сказал профессор.
Вместе с тем он подчеркнул, что те, кто критикуют экономические перспективы Китая из-за единственного случая с Evergrande, не понимают китайскую модель развития, так как "будущее экономическое развитие Китая зависит от инноваций и реального сектора экономики, а не от краткосрочного "бустера" сектора недвижимости".
Цун И также добавил, что ответственность за происходящее должна взять на себя сама группа Evergrande, кроме того, говорить о государственной помощи еще слишком рано. "Государственная помощь не соответствует принципам центрального правительства в отношении финансовой волатильности в последние годы", — сообщил он.
Аналитики Global Times подчеркивают, что безосновательная клевета на экономику Китая стала главной темой западных СМИ. К примеру, отметили в газете, издание Блумберг опубликовало статью о том, что китайский ЦБ осуществил вливание 120 миллиардов юаней в банковскую систему через операции обратного РЕПО после того, как обеспокоенность по поводу долгового кризиса на Evergrande взбудоражила мировые рынки. "Как будто китайское правительство должно было выручить компанию", — отметили аналитики.
"Это либо непрофессионально, либо для привлечения внимания, поскольку (регулирующие денежные операции – ред.) не имеют ничего общего с делом Evergrande", — заявил Global Times работающий в инвестиционном банке аналитик из Шанхая, пожелавший не называть свое имя.
По его словам, иностранным СМИ нравится раздувать такие темы, чтобы оказать влияние на рынок капитала или рынок облигаций.
https://1prime.ru/state_regulation/20210924/834790214.html