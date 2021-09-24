МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в сентябре опустился до 98,8 пункта с пересмотренного уровня августа в 99,6 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Германия опровергла роль России в подорожании газа

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, прогнозировали снижение показателя до 98,9 пункта. Показатель августа был пересмотрен до 99,6 пункта с первоначальных 99,4 пункта.

Организация отмечает, что это уже третье подряд месячное снижение показателя. "Компании меньше удовлетворены своим текущим бизнесом. Они также более скептически относятся к предстоящим месяцам", — говорится в релизе IFO.

Так, индекс текущей экономической ситуации в Германии снизился до 100,4 пункта с августовского показателя в 101,4 пункта. Аналитики ждали роста показателя до 101,8 пункта. А индекс экономических ожиданий опустился до 97,3 пункта с окончательного уровня августа в 97,8 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до 96,5 пункта.