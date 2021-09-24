МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российский онлайн-сервис по поиску подрядчиков и аутсорсингу производственных мощностей и персонала "Business Sharing" начинает работу на рынке бывших советских республик.

"Мы изначально разрабатывали платформу с прицелом на международную экспансию, выход на рынок СНГ — это логичный шаг к достижению этой цели. По нашим оценкам, объем простаивающих мощностей в постсоветских странах сегодня весьма высок, при этом есть реальные факторы роста для деловой активности, — мы видим большой потенциал для развития нашей платформы на новых территориях", рассказал агентству "Прайм" основатель "Business Sharing" Иван Тарасенко.

Представитель компании добавил, что на текущем этапе планируется делать акцент на продвижении сервиса именно в СНГ, так как страны-участницы заинтересованы в наращивании экономических связей в рамках Содружества, уже идут переговоры с рядом ведущих предприятий из СНГ о размещении их заказов на платформе.

"Business Sharing" — одна из первых шеринговых онлайн-площадок для юридических лиц, была запущена в 2020 году. Среди пользователей сервиса — ведущие промышленные предприятия и популярные шеринговые и лизинговые компании.