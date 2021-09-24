Москва, 24 сен — ПРАЙМ. Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжению, власти направят на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье 401 млн рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сайт правительства. Государственная дума рассмотрит изменения в Налоговый кодекс в июне

Деньги будут направлены «на создание временных дамб, каналов для отвода воды, проведение берегоукрепительных работ». «Общая протяженность защитных сооружений превысит 58 км»,- отмечается в сообщении.

12 сентября господин Мишустин направил более 73 млн руб. на поддержку жителей Забайкальского края, пострадавших от паводков. Тот транш выделялся «на финансовое обеспечение единовременной материальной помощи, а также на выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества». Мера поддержки затрагивает почти 5 тыс. жителей края.

