Москва, 24 сен — ПРАЙМ. Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжению, власти направят на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье 401 млн рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сайт правительства.
Деньги будут направлены «на создание временных дамб, каналов для отвода воды, проведение берегоукрепительных работ». «Общая протяженность защитных сооружений превысит 58 км»,- отмечается в сообщении.
12 сентября господин Мишустин направил более 73 млн руб. на поддержку жителей Забайкальского края, пострадавших от паводков. Тот транш выделялся «на финансовое обеспечение единовременной материальной помощи, а также на выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества». Мера поддержки затрагивает почти 5 тыс. жителей края.