ГОЛИКОВА: В 2022 Г НА ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПОЧТИ 64 МЛРД РУБ, ЭТО ЧУТЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В 2021 Г — СВЯЗАНО СО СНИЖЕНИЕМ ЧИСЛА БЕЗРАБОТНЫХ
https://1prime.ru/state_regulation/20210924/834791684.html
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ГОЛИКОВА: В 2022 Г НА ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПОЧТИ 64 МЛРД РУБ, ЭТО ЧУТЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В 2021 Г — СВЯЗАНО СО СНИЖЕНИЕМ ЧИСЛА БЕЗРАБОТНЫХ
https://1prime.ru/state_regulation/20210924/834791684.html
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