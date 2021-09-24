2021-09-24T12:19:34+03:00

2021-09-24T12:19:34+03:00

2021-09-24T12:19:34+03:00

2021

https://1prime.ru/state_regulation/20210924/834791684.html

Правительство сократит расходы на пособия по безработице в 2022 году

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ГОЛИКОВА: В 2022 Г НА ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПОЧТИ 64 МЛРД РУБ, ЭТО ЧУТЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В 2021 Г — СВЯЗАНО СО СНИЖЕНИЕМ ЧИСЛА БЕЗРАБОТНЫХ ПРАЙМ, 24.09.2021

новости, экономика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60