Москва, 24 сен — ПРАЙМ. Учащихся со склонностями к социально опасному и деструктивному поведению начнут выявлять путем анализа их письменных работ. На создание программного обеспечения для такого анализа в бюджете нацпроекта "Образование" предусмотрено 1,7 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, с которой ознакомились "Ведомости". Школа для детей работников проекта АЭС "Аккую" открылась в Турции

Толчком для создания проекта по разработке подобного ПО послужили участившиеся случаи насилия в учебных заведениях.

Специалисты считают, что определенные паттерны мышления действительно проявляются в устной и письменной речи, и алгоритмы могут позволить выявить те из них, что настораживают.

Однако непонятно, как будет использоваться результат этой разработки. Анализ даст эффект, только если речь идет о текстах на свободную, а не на заданную тему. По такому принципу работают лингвисты-психологи, которые проводят судебную экспертизу. Для выявления психологических особенностей и наклонностей человека они собирают большой массив его писем, постов в соцсетях, литературных трудов.

Раздаются и критические оценки в адрес проекта.

У подобного отбора могут быть непредсказуемые последствия, поскольку учитель начнет косо смотреть на ребенка, расскажет об этом окружающим его детям. Родители могут начать присматривать за ребенком, а могут начать отдаляться. Кроме этого школьника могут перевести в специальную группу или поставить на учет в психдиспансер.

Если разработка ПО будет завершена успешно, потребуются изменения в действующее законодательство и только после этого программный продукт можно будет использовать.

Для исследования работ учащихся и любых всех последующих действий потребуется как минимум согласие тестируемого или его законного представителя.