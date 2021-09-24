Москва, 24 сен — ПРАЙМ. Московские рестораны испытывают перебои с поставками осьминогов. Об этом рассказал "Коммерсанту" основатель "Мясо & Рыба" Сергей Миронов. По словам ресторатора, количество поставщиков в середине сентября резко сократилось. ФАС потребовала от "Пятерочки" и "Магнита" снизить цены на продукты

Поставщики пользуются дефицитом и повышают цены.

В конце весны рестораторы закупали осьминогов из Индонезии по 500 рублей за 1 килограмм, сейчас его невозможно найти дешевле 1500 рублей. Поставщики из Марокко повысили цену до 2000 рублей за 1 килограмм.

Есть проблемы с поставками больших осьминогов, которых в основном закупают рестораторы.

В качестве альтернативы поставщики предлагают песчаного осьминога с Сахалина либо замороженный продукт из Китая, но спрос на них у посетителей ресторанов низкий.

Перебои произошли из-за снижения вылова осьминогов в Марокко, Мавритании и Индонезии, а также транспортного коллапса в Суэцком канале. Судя по динамике на мировых рынках, предложение продолжает сокращаться, поэтому снижение цен на осьминогов маловероятно.

В то же время, отмечает эксперт, некоторые "поставщики продолжают себе в убыток поставлять осьминога в те рестораны, где заказчик требует широкую номенклатуру: это необходимо для сохранения сотрудничества".

Так, в "Чайхоне №1" и ресторане "Сахалин" продолжают закупать осьминогов. Повышение цен перекладывается полностью на клиентов, вынуждая рестораторов снижать маржинальность блюд с осьминогами.

Для ритейла проблема не актуальна, так как продажи осьминогов в рознице минимальны.

В основном продукт закупают премиальные сети — "Азбуке вкуса" и "Глобус Гурмэ".

Ежегодное потребление в России только крупных осьминогов составляет 200-250 тонн.

По данным Федеральной таможенной службы, в январе-сентябре в Россию ввезено всех видов осьминогов 1,16 тысяч тонн, что на 17% меньше, чем за тот же период 2019 года.