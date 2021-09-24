Москва, 24 сен — ПРАЙМ. С начала года по конец августа по всей стране началось строительство более 28 млн кв. м жилья, что почти вдвое больше, чем за тот же период 2020 года, приводит данный финансового института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" "Коммерсант". Evraz начал строительство завода по выпуску ванадия

Но уже к концу лета в ряде крупных регионов, включая Петербург, Татарстан и Красноярский край, число новых проектов начало сокращаться. Локальные девелоперы не спешат запускать стройки на фоне снижения спроса, который еще в начале года был ажиотажным.

Больше всего жилья с начала года застройщики стали возводить в Москве (16 млн кв. м), Подмосковье и Петербурге (по 9 млн кв. м). На долю этих рынков приходится 38% всех возводимых новостроек.

В Московском регионе и Петербурге заметнее всего и вырос спрос после запуска льготной ипотеки под 6%.

Но уже в августе этого года после повышения ставки до 7% и сокращение кредитного лимита до 3 млн руб. для всех регионов, на некоторых рынках, например, в Петербурге, наблюдается снижение покупательского интереса.

Так, согласно исследованиям "Дом.РФ": в Петербурге в августе новое строительство по сравнению с июлем сократилось на 4,5%, или на 466 тыс. кв. м, хотя в мае-июне наблюдался рост. В августе 2021 года предложение в этом городе уменьшилось на 7,2% год к году.

Из крупных регионов — к таковым аналитики "Дом.РФ" относят те, где объем строящегося жилья превышает 1 млн кв. м — в августе заметное снижение зафиксировано в Татарстане — на 9,3%, или на 179 тыс. кв. м.

Причина все та же — сокращение платежеспособного спроса в регионе, так как за год цены выросли в полтора раза — до 108 тыс. руб. за 1 кв. м.

Август оказался не самым удачным и для рынка Красноярского края: в прошлом месяце там произошло сокращение новых проектов на 8% по сравнению с июлем, или на 179 тыс. кв. м.

В списке регионов, где общий объем строительства не превышает 1 млн кв. м, в августе по сравнению с июнем заметное снижение — на 5%, или на 35 тыс. кв. м — оказалось в Крыму.

Низкая маржинальность проектов сдерживает крупных застройщиков идти в регионы. Им интересна рентабельность в 25-30%, чего на многих региональных рынках нет. Поэтому, заключает эксперт, столичный рынок еще долгое время будет удерживать заметную долю на рынке новостроек страны.