МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Функция покупки льготных авиабилетов на портале "Госуслуги" может быть открыта уже со следующего года, заявил замдиректора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Илья Белавинцев. Новый российский лоукостер получит название Citrus

Отвечая на вопрос о запуске продаж льготных авиабилетов через портал "Госуслуги", представитель Минтранса сказал, что данный вопрос прорабатывается. "Мы с Минцифры и "Аэрофлотом" организовали соответствующую работу. Надеюсь, что уже с будущего года эта функция будет возможна", — сообщил он на совещании в Совете Федерации в пятницу.

Ведомство еще в 2019 году сообщало, что обсуждает возможность продажи таких билетов онлайн. Речь шла о субсидированных билетах на самолеты в направлении городов Дальнего Востока, в Калининград, Крым и другие города, расположенные в труднодоступных регионах России. Идея направлена на решение проблемы больших кассовых очередей.

В апреле Белавинцев сообщал, что Минтранс совместно с Пенсионным фондом России прорабатывает возможность продажи субсидируемых авиабилетов через портал "Госуслуги".