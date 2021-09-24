Москва, 24 сен — ПРАЙМ. Около 70 процентов работников московских деловых центров вернулись в офисы и стали работать дольше, пишет Лента.ру, ссылаясь на выводы специалистов «МегаФона», которые проанализировали с помощью инструментов Big Data мобильный трафик персонала крупнейших бизнес-центров Москвы. Более 90% россиян обновили гардероб при выходе в офисы из локдауна

В 2019 году сотрудники задерживались в офисе в среднем на 10 минут, а в 2021 году — на 40 минут.

При этом потребление мобильного трафика в бизнес-центрах активно растет. Это обусловлено тем, что за время пандемии компании перевели ключевые бизнес-процессы в онлайн-формат. В 2021 году мобильный интернет-трафик в крупнейших деловых-центрах вырос в четыре раза, если сравнить с 2019 годом.

Согласно исследованию более 60 процентов общего мобильного интернет-трафика в бизнес-центрах приходится на соцсети и мессенджеры. В 2019 году на них приходилось около 40 процентов.

Офисные сотрудники продолжают активно пользоваться голосовыми звонками: количество телефонных вызовов на одного абонента выросло в среднем на 11 процентов.

