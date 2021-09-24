МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. При планировании расходов по больничным в 2022-2024 годах, с учетом пандемии, количество оплачиваемых дней по сравнению с 2019 годом увеличено на 10%, дополнительные расходы в 2022 году составят 38,5 миллиардов рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В России проиндексируют материнский капитал

"С учетом пандемии при планировании расходов по временной нетрудоспособности в 2022-2024 годах количество оплачиваемых дней временной нетрудоспособности по сравнению с 2019 годом увеличено на 10%. В связи с этим дополнительные расходы на оплату больничных листов составят в 2022 году 38,5 миллиардов рублей, в 2023 – 41,6 миллиарда рублей, и в 2024 – 44,4 миллиарда рублей", — сказала она на заседании Российской трехсторонней комиссии.

Голикова отметила, что также предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности при уходе за больным ребенком до 8 лет одному из родителей в размере 100% независимо от стажа. На эти цели заложено 15,22 миллиарда рублей.