Москва, 24 сен — ПРАЙМ. Депутат Государственной думы Владимир Гутенев в разговоре с Лентой.ру заявил, что несмотря на обвинения "Газпрома" в недопоставках газа у него все равно появляется все больше партнёров на рынке Евросоюза и Азии. Он также добавил, что ЕС готов обрести экономическую независимость от США и начинает понимать все преимущества сотрудничества с Москвой. Киев обвинил "Газпром" в росте цен на газ в Европе

По словам депутата, поставки происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей.

К концу июля, по предварительным данным, добыча топлива компанией достигла 298,2 миллиарда кубометров с начала года. Это на 18,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Владимир Гутенев заявил, что даже при условии увеличения поставок на ЕС, "Газпром" будет отдавать приоритет тем партнерам, которые участвовали в инвестпроектах и заключали долгосрочные договоры.

По мнению депутата, такое решение "Газпрома" вполне обоснованно: компания предпочитает долгосрочные стабильные договоры с надежными покупателями пиковым ценам.

Он также отметил, что у России много потенциальных партнеров и в Европе. К таким он отнес, в первую очередь, Австрию. Также в числе партнеров он назвал Турцию.

Между тем все еще остаются вопросы по Германии и Китаю, на которые принято возлагать большие надежды в рамках экономического взаимодействия. По мнению Гутенева, плодотворное сотрудничество с немцами возможно только при условии того, что преемник канцлера Ангелы Меркель окажется не менее прагматичным и более смелым.

Евросоюзу необходимо выстроить отношения с нашей страной, заключить долгосрочные контракты на 15-20 лет, чтобы обеспечить стабильность бизнесу. В противном случае, высокие цены на энергоносители приведут к удорожанию европейских товаров, что сделает их менее конкурентоспособными по отношению к американским, и товаров из Юго-Восточной Азии.

Ранее Госдепортамент США потребовал от России как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через Украину. Между тем около 40 депутатов Европейского парламента направили в Еврокомиссию письмо с требованием начать антимонопольное расследование против "Газпрома". Они полагают, что компания сознательно спровоцировала взрывной рост цен.