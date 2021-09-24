МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ в текущем году, скорее всего, не будет индексировать утилизационный сбор на автомобили, сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров. Россиянам раскрыли секреты успешной покупки подержанного автомобиля

"Скорее всего, в этом году нет", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос об индексации утильсбора в текущем году.

Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сбор установлен в рублях, сначала его платили только импортеры, а с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии.