МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Министерство энергетики России разрабатывает проект, в котором предлагается не штрафовать сетевые организации и поставщиков в случае задержки установки и замены "умных" счетчиков до конца 2023 года, сообщается на сайте министерства. Новак назвал ключевую задачу мировой энергетики

В России принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, они включают в себя, в частности, "умные" счетчики, способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей. Согласно закону, с 1 июля 2020 года обязанности учета электроэнергии в многоквартирных домах возложены на гарантирующих поставщиков (это основные энергосбытовые компании субъектов РФ), а для остальных потребителей — на электросетевые компании.

При этом с 1 января 2022 года к установке подлежат только интеллектуальные приборы учета.

"В случае задержки срока установки "умных" приборов учета электроэнергии предлагается не штрафовать сетевые организации и гарантирующих поставщиков до конца 2023 года. Минэнерго России разрабатывает соответствующий проект постановления по поручению правительства РФ", — уточняется в сообщении.

Также проектом предусматривается продление до 31 декабря 2023 года для сетевых организаций и гарантирующих поставщиков возможности поверки счетчиков вместо их замены на "умные" в случае неистекшего срока эксплуатации, установленного заводом-изготовителем. По квартирным приборам учета гарантирующие поставщики вправе осуществлять поверку до 2025 года, добавили в министерстве.