МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Не стоит сравнивать случай с возможным дефолтом китайского девелопера Evergrande c банкротством в 2008 году американского инвестиционного банка Lehman Brothers, с которого начался мировой финансовый кризис, заявила РИА Новости научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института "Чунъян" при Народном университете Китая Лю Ин. В Китае считают преувеличенными опасения Запада вокруг Evergrande

Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов. С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%.

По словам эксперта, поскольку масштабы бизнеса, размер долга и характер активов Evergrande в корне отличаются от тех, что были у Lehman Brothers, а масштабы и влияние финансового рынка Китая меньше, чем у США, случаи с Evergrande и Lehman Brothers не стоит сравнивать.

"Совершенно не стоит беспокоиться о возможности возникновения ситуации, подобной банкротству Lehman Brothers, которая спровоцирует глобальный экономический кризис", — сказала Лю Ин.

Хотя проблемы Evergrande и Lehman Brothers проявились в виде долговых кризисов, природа этих кризисов отличается, отмечает эксперт. Во-первых, Evergrande – это компания, занимающаяся недвижимостью, а Lehman Brothers — это финансовое учреждение. Во-вторых, долговая цепочка Lehman Brothers была сложной и длинной, в то время как долговая цепочка Evergrande простая и короткая. В-третьих, как отмечает Лю Ин, стоит учитывать совсем разные макроэкономические условия, в которых произошли эти два случая. Кроме того, проблема Evergrande связана в основном с ликвидностью, а не с обесцениванием активов.

"В конечном итоге если правительство выделит определенную сумму средств на покупку определенного количества акций, оно может в короткий срок оживить активы Evergrande, без необходимости в долгосрочном владении акциями Уолл-стрит, как было в США", — добавила эксперт. При этом Лю Ин отмечает, что нельзя недооценивать возможное влияние дефолта Evergrande на многочисленные аффилированные с компанией предприятия.