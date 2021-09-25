МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. После относительного затишья в летние месяцы цены на продукты начали ползти вверх. Гречка уже дороже 100 рублей за килограмм, ожидается подорожание муки, макаронных изделий, мяса птицы, кондитерской продукции, детского питания. По оценке опрошенных агентством "Прайм" аналитиков, цены на продукты могут подскочить с сентября по декабрь более чем на 10%, но кое-что все же подешевеет.

О подорожании свидетельствует и статистика: по данным Росстата, помидоры за неделю стали дороже почти на 8%, огурцы — на 7%, картофель — на 0,08%. Мясо кур и яйца с 14 по 20 сентября подорожали на 1,25% и 2,07% соответственно, сахар и подсолнечное масло — прибавили в цене 0,25% и 0,04%. Данные с начала года впечатляют сильнее: мясо кур подорожало на 18,36%, сахар-песок — на 4,29%. Решетников назвал риски разгона темпов инфляции в России

ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНЫ

К сожалению, роста цен на продукцию сельского хозяйства не избежать, констатируют эксперты. Рост себестоимости у производителей макарон идет как за счет роста закупочных цен на зерно, так и из-за подорожания упаковки и других материалов. Та же ситуация и по другим агрокультурам. У производителей на внутреннем рынке выросла и себестоимость ГСМ.

"После роста курса доллара экспортные цены на сельхозпродукцию стали привлекательнее, и производители стремятся продавать на экспорт. С другой стороны, импортные овощи и фрукты по той же причине подорожали — закупаются они за валюту", — говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Рост мировых цен делает более привлекательным экспорт этих товаров, опосредованно воздействуя и на потребительские цены в сторону повышения, соглашается доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова, добавляя, что решающее влияние на цены оказывает все-таки потребительский спрос. "Если он будет расти, розничная торговля также этим воспользуется и еще больше повысит цены". Когда подорожает самый любимый в России продукт

Каждый сельскохозяйственный рынок имеет долю привязки к импорту, а поскольку в мире нарастает промышленная инфляция долларовых рынков, цены подрастают, даже если курс рубль-доллар стабилен. "Ожидать в этих условиях системного и устойчивого удешевления чего-либо не приходится", — признает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

То, что с сентября цены снова поползли вверх, связано и с логистикой, и с ценами на удобрения во всем мире, рассуждает управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. Но, безусловно, основная проблема — это сильный рост себестоимости производства и у овощеводов, и у производителей мяса — от рекордных цен на удобрения за последний год до различных комплектующих.

Есть и определенные погодные трудности: в ряде российских регионов ухудшаются прогнозы по общему валовому сбору продукции. По словам Долговой, в результате неблагоприятных погодных условий в России пострадали озимые и снизился их урожай по сравнению с более ранними прогнозами.

К тому же и общая инфляция может оказаться выше прогнозируемой к концу года — все эти факторы так или иначе не способствуют снижению цен.



ОВОЩИ И ФРУКТЫ

После скромных урожаев прошлого года из-за продолжительной засушливой погоды в этом году произошло определенное восстановление по объемам и валовому сбору овощей. "Борщевой набор" действительно показывал снижение в конце августа — начале сентября.

"Сейчас подходит к концу сбор овощей открытого грунта, на рынок начинает поступать более дорогая по себестоимости производства продукция закрытого грунта. Вот рост цен и возобновился", — поясняет Березнюк. Минсельхоз объяснил рост цен на куриное мясо

Цены на помидоры и огурцы отличаются высокой изменчивостью. Именно они начинают дорожать раньше других отечественных овощей осенью, после сезонной дефляции. По мере увеличения доли импортных продуктов в розничной торговле, фрукты и овощи будут дорожать, предупреждает Долгова.

Что касается картофеля, то аналитики аграрного рынка прогнозируют невысокий урожай, что приведет к более раннему началу импорта и, следовательно, росту цен.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЕТ

Однако есть продукты, которые могут и подешеветь, хотя их список невелик. Так, начали постепенно снижаться цены на красную икру. В этом году объем добычи лососевых стал вторым (после 2018 года) рекордным за последний 20 лет. "Даже с учетом активного экспорта цена на икру будет пониже по сравнению с прошлым годом", — говорит Березнюк.

Подешевеют и отечественные яблоки — высокотехнологичных складов у нас нет, а продукции в этом году собрано много — цены на нее стали падать еще в августе. Минэнерго оценило риски дефицита бензина

Исполнительный директор "Инвестиционно-Аграрного Фонда" Марина Строгая в свою очередь рассчитывает на некоторое усиление рубля в ближайшие 1-1,5 месяца. Это значит, что все импортные сезонные товары могут незначительно, но подешеветь — в первую очередь, фрукты. Но продлится этом недолго.

НЕПРИЯТНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Уже начиная с ноября Строгая ожидает постепенного, а в некоторых сегментах и резкого роста цен. Зима — традиционно дорогостоящий период для продукции сельского хозяйства, а в этом году к сезонному фактору добавится высокая ожидаемая инфляция. Инфляция в России ускорилась в годовом выражении

"Процентов на 10-20 поднимутся цены практически на все сегменты сельскохозяйственной продукции", — считает она.

Продовольственная инфляция традиционно обгоняет потребительскую, и осенью, по оценкам Долговой, может составить 9-11% с начала года.

Если не брать в расчет сезонный фактор, продукты в целом с сентября по декабрь должны подорожать на 10-15%, предположил Тузов. Исключением могут стать продукты из потребительской корзины малоимущих граждан, где за ценами следит правительство.