ПФР напомнил о возможности льготников отказаться от соцуслуг в пользу денежного эквивалента
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Россияне-льготники, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до 1 октября отказаться от социальных услуг в пользу денежного эквивалента, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
"Люди, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПФР.
Для этого необходимо до 1 октября подать заявление в ПФР на получение соцулуг или части из них в виде денежного эквивалента. Сделать это можно личный кабинет на портале фонда, в клиентской службе ПФР или в МФЦ.
При выборе натуральной формы граждане РФ получат лекарства и медицинскиме изделиямя, а также смогут оформить путевку в санаторий и бесплатный проезд на пригородных электричках.
Уточняется, что указанный в заявлении вариант получения набора начнет действовать с 2022 года.
Набор соцуслуг будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока получатель не изменит своё решение, говорится в сообщении.
С февраля 2021 года денежный эквивалент социуслуг проиндексирован и составляет 1 211,66 рубля в месяц:
- Лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания — 933,25 рубля;
- Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 144,37 рубля;
- Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 134,04 рубля.
https://1prime.ru/state_regulation/20210925/834801772.html