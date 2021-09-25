МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Россияне-льготники, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до 1 октября отказаться от социальных услуг в пользу денежного эквивалента, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). В России проиндексируют материнский капитал

"Люди, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПФР.

Для этого необходимо до 1 октября подать заявление в ПФР на получение соцулуг или части из них в виде денежного эквивалента. Сделать это можно личный кабинет на портале фонда, в клиентской службе ПФР или в МФЦ.

При выборе натуральной формы граждане РФ получат лекарства и медицинскиме изделиямя, а также смогут оформить путевку в санаторий и бесплатный проезд на пригородных электричках.

Уточняется, что указанный в заявлении вариант получения набора начнет действовать с 2022 года.

Набор соцуслуг будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока получатель не изменит своё решение, говорится в сообщении.

С февраля 2021 года денежный эквивалент социуслуг проиндексирован и составляет 1 211,66 рубля в месяц: