МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может приехать в Россию уже в октябре, однако при выдаче ей визы Москва рассчитывает на ответные шаги Вашингтона, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник. Россия просит госдеп США сообщить о местонахождении арестованного Джитвэя

Фигурантка российского черного списка, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд может получить российскую визу и посетить Москву в ближайшее время. При этом Москва рассчитывает на ответный жест и ждет от Вашингтона выдачи виз своим дипломатам, которым ранее в них отказали, пишет издание. Речь идет о 14 дипломатах и госслужащих, представляющих, в том числе, Минобороны и "Роскосмос".

Москва, в частности, требует выдать американскую визу специалисту Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константину Воронцову, который не может получить ее с осени 2019 года.