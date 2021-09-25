МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ежегодный доход от привлечения осужденных к оплачиваемому труду вместо трудовых мигрантов может составить 16 миллиардов рублей, сообщает РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы. Число случаев COVID-19 в России выросло на 22 041

В 2021 году доходы оцениваются на уровне 15,2 миллиара рублей; в 2022 — 15,8 миллиарда рублей; в 2023 — 15,9 миллиарда рублей; в 2024 — 16,2 миллиарда рублей, следует из документа.

Ранее глава ФСИН предложил заменить заключенными трудовых мигрантов, количество которых в России значительно сократилось из-за коронавирусных ограничений. Заключенных планируют привлекать к стройкам и восстановлению лесов от пожаров.

По данным ВЦИОМ, инициативу поддерживают 71% россиян, при этом, по мнению более половины опрошенных, работа будет способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе.