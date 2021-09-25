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2021-09-25T17:32:37+03:00

2021-09-25T17:19:00+03:00

2021

https://1prime.ru/state_regulation/20210925/834803998.html

Путин ответил на предложение вернуть ссылки в Сибирь

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Обеспечение трудовых ресурсов в Сибири с помощью ссылки — не наш метод, ответил президент РФ Владимир Путин на идею лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского восстановить в России... ПРАЙМ, 25.09.2021

труд, владимир жириновский, владимир путин, новости, экономика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60