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https://1prime.ru/state_regulation/20210925/834803998.html
Путин ответил на предложение вернуть ссылки в Сибирь
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Обеспечение трудовых ресурсов в Сибири с помощью ссылки — не наш метод, ответил президент РФ Владимир Путин на идею лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского восстановить в России... ПРАЙМ, 25.09.2021
труд, владимир жириновский, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — ПРАЙМ. Обеспечение трудовых ресурсов в Сибири с помощью ссылки — не наш метод, ответил президент РФ Владимир Путин на идею лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского восстановить в России понятие "ссылки".