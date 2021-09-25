НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — ПРАЙМ. Обеспечение трудовых ресурсов в Сибири с помощью ссылки — не наш метод, ответил президент РФ Владимир Путин на идею лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского восстановить в России понятие "ссылки".