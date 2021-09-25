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Путину предложили вернуть пенсионный возраст
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Глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил президенту РФ Владимиру Путину вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет. О... ПРАЙМ, 25.09.2021
госдума, россия, пенсионный возраст, пенсии, владимир путин, пенсии, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил президенту РФ Владимиру Путину вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет.
О необходимости такой меры эсер заявил на встрече Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.