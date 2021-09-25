МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил президенту РФ Владимиру Путину вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет.

О необходимости такой меры эсер заявил на встрече Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.