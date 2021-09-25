НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — ПРАЙМ. Инфляция в России выше прогноза, необходимо ее снижать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму. Путин призвал иметь подушку безопасности для реакции на санкционные риски

Без снижения инфляции в РФ нет смысла в реализации целого ряда проектов, подчеркнул президент РФ.

"Нам нужно дальше ее (инфляцию — ред.) снижать, как это было совсем недавно. Потому что иначе нет смысла в реализации многих из наших проектов, поскольку и для промышленности это будет негативно отражаться, и для людей будет тяжело", — сказал он.

Центробанк будет вынужден поднимать ставки, а это будет сказывать ся на темпах экономического роста, отметил Путин.