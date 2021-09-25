МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Чтобы реагировать на санкционные риски и проблемы, с которыми в трудные времена сталкивается Россия, необходима подушка безопасности, заявил президент России Владимир Путин. Путину предложили вернуть пенсионный возраст

"Наличие резервов, наличие так называемой подушки безопасности, дает нам возможность оперативно и должным образом реагировать на те проблемы, с которыми сталкивается страна в трудные времена", — сказал Путин на встрече с политическими партиями. Он также отметил, что эти резервы были активно использованы и в ходе применения антикризисных мер на фоне пандемии.

Президент также заявил, что нерыночные ограничения на международных рынках привели к тому, что Россия вложила большое количество средств в импортозамещение.

"В значительной степени эти резервы (подушка безопасности) тратились и до сих пор тратятся на так называемое импортозамещение. Здесь не было бы счастья, да несчастье помогло. Наличие таких ресурсов, с одной стороны, и нерыночные ограничения на международных рынках привели к тому, что мы, вложив достаточно большие средства в различные меры импортозамещения, подтолкнули развитие в том числе и высокотехнологичных отраслей собственного производства", — сказал президент.