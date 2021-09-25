КИЕВ, 25 сен — ПРАЙМ. Украина превратилась в экспортера трудовых ресурсов, вернуть людей можно, только изменив стратегический курс развития государства, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — за жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко. В Раде опасаются, что Украина "не доживет" до следующей зимы

"Мы полностью потеряли рынок России. В Евросоюз экспорт — 18 млрд (долларов — ред.), а наши заробитчане (граждане, уехавшие на заработки за рубеж — ред.) только официальных переводов в 2020 году сделали на 12 млрд. Мы превратились в страну-экспортера трудовых ресурсов. Не товаров, которые производим у нас, а люди едут туда и переводят нам деньги. Это очень плохая тенденция. Это свидетельство падения нашей промышленности, и над этим надо работать", — цитирует Бойко пресс-служба политсилы.

Он добавил, что 2018-2020 годах уехавшие на заработки переводили в Украину в среднем 11,6 миллиарда долларов в год, а прямые иностранные инвестиции (ПИИ — ред.) в этот период составили 3,2 миллиарда долларов ежегодно. По его словам, экспорт сырья и трудовых ресурсов — это признак бедной страны. Необходимо увеличивать привлечение ПИИ и экспортировать товары и услуги с высокой добавленной стоимостью.

"По оценкам экспертов, с начала прошлого года Украину покинули более 66 тысяч врачей и медицинских работников. И это на фоне эпидемии коронавируса… Большинство медиков, которые остаются в нашей стране, — пенсионного и предпенсионного возраста. И если уже сегодня не принять экстренных мер, то скоро нас просто некому будет лечить… Вернуть их можно, только изменив стратегический курс развития государства. Подчинив все остальные направления плану восстановления мира и развития экономики, мы сможем сделать Украину страной, в которую возвращаются, а не из которой уезжают", — подчеркнул политик.