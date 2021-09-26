ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — ПРАЙМ. У России есть надежда, что такая глупость, как новые санкции против россиян, введена не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле оценили требования США о большей прокачке газа через Украину

"И здесь, конечно, хочется надеяться, что такой глупости совершено не будет, а по-иному это квалифицировать не получается. И что не будет просто секирой такой бездумной нанесен вред, причем сокрушительный, наверное, вред, духу и атмосфере Женевы", — сказал он в интервью Владимиру Соловьеву программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия", отвечая на вопрос о заявлениях конгресса США о новых санкциях против россиян.