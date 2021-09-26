ВАШИНГТОН, 26 сен — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что рассчитывает провести инфраструктурный законопроект объемом в 1 триллион долларов на предстоящей неделе. США идут ва-банк: чем грозит России утрата рыночного статуса

"Мы проведем законопроект на этой неделе. Я никогда не вношу на голосование законопроект, который не наберет достаточно голосов", — сказала Пелоси в интервью ABC.

В США неделя начинается с воскресенья.

Ассигнования, которые планируется выделить на инфраструктуру, значительно уменьшились в объеме, но приобрели поддержку обеих партий в палате представителей, что позволило Пелоси преодолеть ряд возражений внутри собственной фракции. Перспективы принятия законопроекта в сенате пока неясны.