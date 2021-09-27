МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Япония впервые назвала Китай, Россию и КНДР угрозами в киберпространстве. В проекте трехлетней стратегии кибербезопасности, которую приняло правительство страны, эти государства подозреваются во враждебной кибердеятельности, сообщают РБК со ссылкой на Kyodo News. Японский рынок на максимуме с 1990 года

По оценкам японских специалистов, как указано в проекте, угрозы в киберпространстве в последнее время только возрастают.

В документе говорится, что эти три государства подозреваются в причастности к враждебной кибердеятельности. В нем также указано, что Япония примет «жесткие контрмеры, используя все доступные эффективные средства и возможности», включая дипломатические меры и уголовное преследование в ответ на киберугрозы.

С точки зрения устранения рисков для экономической деятельности в стратегии отмечена необходимость обеспечения надежной защиты критически важной инфраструктуры, такой как подводные кабели, и создания новых стандартов безопасности и надежности для ИТ-устройств.

Япония также намерена укрепить сотрудничество в области кибербезопасности со своими партнерами в рамках объединения QUAD: США, Австралией и Индией, а также с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.