МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. В пандемийный 2020 год объем эндаумент-фондов в России вырос фактически на четверть, а их общее количество на 10%, в 2021 году тренд сохранился. Эти данные из исследования Национального рейтингового агентства (НРА) и эндаумент-фонда "Филантроп" (группа "Регион-Россиум" Сергея Сударикова и Романа Авдеева) приводит "Коммерсант". Эксперты указывают, что рост популярности такого рода пожертвований говорит о том, что Россия идет в ногу со всем миром, где поддержка эндаумент-фондов давно стала частью деловой репутации компаний. Эксперт рассказал, как быстро окупаются инвестиции в вино

Заслуженный экономист РФ Яков Миркин, назвал две причины быстрого роста эндаумент-фондов. Первая — низкая база, эффект моды, критерии оценки, которые устанавливают регуляторы для институтов — образовательных, культуры и т. д. Вторая — выгодность для получателя средств: постепенно все оценили возможности вместо разовых взносов учреждать длительные финансовые программы благотворительности.

В то же время, согласно исследованию НРА и "Филантропа", существуют проблемы, которые тормозят развитие эндаумент-фондов в РФ. Например, отсутствие унифицированного подхода в формировании годовой отчетности фондов.

Лишь 5 из 30 фондов указали в своих годовых отчетах за 2020 год среднегодовую доходность управления средствами.

Отсутствие ключевой информации снижает прозрачность данных о работе фондов и может быть неким стоп-фактором для благотворителей, указывают эксперты.

Напомним, эндаумент- это целевой фонд, модель которого предполагает использование доходов от целевого капитала для финансирования проектов в сферах образования, науки, здравоохранения, культуры и других социально-значимых направлений. Доверительное управление целевыми капиталами осуществляется управляющими компаниями.