МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что бедность в стране пока не побеждена, поэтому не стоит кричать "ура", а нужно повышать благосостояние российских граждан.

Дом правительства РФ

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"Для того чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще "ура" кричать рановато. Враг еще не побежден, а враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры", — сказал Путин на совещании с правительством, которое проходило в режиме онлайн. Он добавил, что у государства есть над чем работать, для повышения уровня и качества жизни граждан.

Он попросил кабинет министров "настроить свои команды по всем направлениям" на оперативное, грамотное и эффективное выполнение всех задач, которые стоят перед с ними, и поблагодарил за работу в предвыборный период и за результаты выборов в целом. В то же время он призвал работать ещё более напряженно и результативно, чтобы реализовать все намеченные планы.