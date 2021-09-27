Выплаты пенсионерам и военным не вызвали роста ожиданий инфляции
Инфляционные ожидания россиян в сентябре понизились
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Наблюдаемые в опросах инфляция и инфляционные ожидания населения в сентябре 2021 года впервые с начала года начали снижаться. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского опроса ИНФОМ, опубликованные Банком России, пишет "Коммерсант".
Существенно влияние на них оказала последовательная политика Банка Росси, направленная на повышение процентной ставки. Так, впервые с февраля 2021 года «наблюдаемая» населением инфляция снизилась — на 0,9 процентного пункта. В августе это показатель составлял 15,6%.
Напомним, "наблюдаемая" инфляция — это инфляция по опросам людей. В ней отображаются изменения цен на наиболее популярные и ходовые товары, пользующиеся устойчивым массовым спросом. Поэтому ее показатели могут существенно отличаться от показателей так называемой «официальной» инфляции, устанавливаемых финансовыми властями.
Таким образом, опасения относительно «предвыборных» выплат пенсионерам и военнослужащим, которые могут спровоцировать рост инфляционных ожиданий населения, пока не оправдались.