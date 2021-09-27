МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Наблюдаемые в опросах инфляция и инфляционные ожидания населения в сентябре 2021 года впервые с начала года начали снижаться. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского опроса ИНФОМ, опубликованные Банком России, пишет "Коммерсант". Инфляция в России ускорилась в годовом выражении

Существенно влияние на них оказала последовательная политика Банка Росси, направленная на повышение процентной ставки.

Так, впервые с февраля 2021 года «наблюдаемая» населением инфляция снизилась — на 0,9 процентного пункта. В августе это показатель составлял 15,6%.

Напомним, "наблюдаемая" инфляция — это инфляция по опросам людей. В ней отображаются изменения цен на наиболее популярные и ходовые товары, пользующиеся устойчивым массовым спросом. Поэтому ее показатели могут существенно отличаться от показателей так называемой «официальной» инфляции, устанавливаемых финансовыми властями.

Таким образом, опасения относительно «предвыборных» выплат пенсионерам и военнослужащим, которые могут спровоцировать рост инфляционных ожиданий населения, пока не оправдались.

