МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. На Дальнем Востоке усиливаются проблемы с приемом контейнерных судов: они не могут разгрузиться по нескольку недель, терминалы не справляются с обработкой грузов, пишет "Коммерсант". Транссиб, продленный до Южной Кореи, может стать "артерией дружбы" с КНДР

Импорт через порты Дальнего Востока по итогам восьми месяцев вырос на 38%.

Причиной небывалой популярности дальневосточных портов стал как беспрецедентный рост цен на морскую перевозку через Суэцкий канал, так и проблемы на погранпереходах с Китаем.

Сейчас перевозка через Владивосток и Находку и далее по Транссибу на 30-40% дешевле южного морского маршрута в Европу через Суэц.

Сообщается, отправка по железной дороге из портов осуществляется на сегодняшний день согласно нормам погрузки, большого дефицита платформ нет.

Но скопление поездов по прибытии в Москву уже наблюдается, и, возможно, с этой стороны тоже в ближайшее время будут ограничения, что напрямую отразится на портах Владивостока и Находки.

По мнению участников рынка, такая ситуация сохранится в ближайший год.