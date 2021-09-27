МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Сложившаяся в России практика пока не обеспечивает комплексный подход в стратегическом планировании, не всегда удается наладить должное межведомственное взаимодействие, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности в понедельник, сообщает "Коммерсант" со ссылкой н а сайт Кремля. Правительство сократит расходы на пособия по безработице в 2022 году

По словам президента, сложившаяся практика не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании. Например, ряд документов — прежде всего на региональном и муниципальном уровнях — не согласуется иногда между собой по целям и срокам, при их реализации не всегда удается наладить должное межведомственное взаимодействие.

Тема стратегического планирования напрямую связана с национальной безопасностью и перспективами развития страны, добавил президент. Владимир Путин отметил, что долгосрочные программы развития, стратегии и прочее определяют важнейшие общенациональные приоритеты. Среди таких приоритетов он назвал «сбережение народа России, укрепление здоровья и улучшение качества жизни наших граждан».

"Это охрана традиционных духовно-нравственных ценностей, устойчивое экономическое развитие и забота об окружающей среде. И конечно, это надежная защита нашей страны и граждан от внутренних и внешних угроз, обеспечение государственного суверенитета",- сообщил президент.