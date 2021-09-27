КМОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Китайские власти в своей борьбе за спасение планеты ввели ограничения на потребление электроэнергии, что привело к остановке заводов, поставляющих комплектующие в том числе и для продукции Apple. Это в свою очередь поставило под удар цепочку поставок в пик продаж электроники, пишет Лента.ру, ссылаясь на Reuters. На Кубе требуют от компании Xiaomi объяснить блокировку телефонов

В частности, о временней остановке работы на своих предприятиях в Китае объявил производитель электронных компонентов Foxcon, являющийся главным поставщиком Apple. Об изменениях в графике работы объявила также компания Concraft Holding, поставляющая Apple компоненты для наушников. Поставщик использует свои запасы, чтобы удовлетворить спрос на время остановки производства.

Корпорация Unimicron Technology, сотрудничающая с Apple, заявила 26 сентября об остановке производства на своих трех дочерних предприятиях в Китае с 26 сентября до 30 сентября, чтобы соблюсти новую политику местного правительства. Unimicron Technology отметила, что выпуск продукции продолжится на других заводах.

Производство было приостановлено, по данным аналитиков, из-за недостаточного объема поставок угля в Китае и сокращения правительством допустимого количества выбросов углекислого газа в стране. В то же время уголь — это один из основных источников энергии в Китае, а мощностей «чистой» энергетики оказалось недостаточно. Вследствие появившегося дефицита энергии власти ввели ограничения на ее потребление.

Из-за этих действий пострадала тяжелая промышленность в нескольких регионах КНР. Кроме того, ожидается замедление темпов роста ВВП, на который негативное влияние уже оказали изменение климата и сильнейшая с начала 2020 года вспышка коронавируса.

Из-за дефицита электроэнергии трудности испытывают не только промышленные производства, магазины, вынужденные работать при свечах, но и простые китайцы. Так, в городе Хулудао жителям настоятельно не рекомендовали пользоваться электроникой с высоким уровнем энергопотреблением, например, микроволновыми печами или водонагревателями, во время пика нагрузки на сеть.