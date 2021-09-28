МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Счетная палата предлагает в рамках среднесрочного прогноза социально-экономического развития России предусматривать шоковый сценарий на случай резкого ухудшения внешнеэкономических условий, говорится в заключении контрольного ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Счетная плата предупредила о процентных рисках российского бюджета

"Министерству экономического развития Российской Федерации предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности предусматривать в рамках среднесрочного прогноза сценарий шокового развития экономики в условиях резкого и непредсказуемого падения цен на энергоресурсы и сокращение внешнего и внутреннего спроса", — сказано в документе.

Счетная палата отмечает, что среднесрочный прогноз социально-экономического развития РФ, показатели которого используются в расчетах к проекту закона о бюджете на следующий финансовый год и на плановый период, обычно не содержит сценария резкого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры.

"Однако в современной истории российская экономика уже неоднократно сталкивалась с экономическими потрясениями, прогнозирование которых не представляется возможным: наложение санкций в 2014 году, пандемия в 2020 году", — добавляется в документе.

СП в конце октября прошлого года впервые подготовила собственный вариант прогноза развития российской экономики на 2020-2023 годы, который включал шоковый сценарий, предполагающий продление карантинных мер до конца весны — начала лета 2021 года.

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