МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Раздел "Социальная политика" является самым затратным в федеральном бюджете РФ на протяжении последних шести лет: в текущем году на него уже истрачено 3,717 триллиона рублей из предусмотренных на весь год более 6 триллионов рублей, говорится в сообщении Счетной палаты. Счетная палата нашла способ сдержать рост цен на жилье в России

Контрольное ведомство на своем портале, посвященном госрасходам, представило новый модуль, который агрегирует данные о расходах федерального бюджета и позволяет узнать, сколько денег запланировано на разные направления, государственные программы, нацпроекты и сколько из них израсходовано.

По данным портала, больше всего денег в 2021 году было потрачено по разделу бюджета "Социальная политика", который включает расходы на пенсии, соцобеспечение населения, охрану семьи и детства. "С 1 января по 1 августа по этому разделу израсходовано чуть больше половины выделенных средств – 3,717 триллиона рублей из 6 (триллионов рублей — ред) запланированных", — говорится в сообщении.

Больше всего в рамках этого направления за первые семь месяцев текущего года ушло на пенсионное обеспечение – 1,772 триллиона рублей.

Счетная палата публикует данные о расходах за последние шесть лет. В течение всего этого периода раздел "Социальная политика" оставался наиболее затратным, а объем средств по нему неуклонно увеличивался с 4,582 триллиона исполненных расходов в 2016 году до 6,97 триллиона рублей в 2020 году.

На втором месте по уровню расходов – раздел бюджета "Национальная экономика". За семь месяцев текущего года по нему истрачено 1,743 триллиона рублей из предусмотренных в законе 3,486триллиона рублей.

На третьем месте – раздел "Общегосударственные вопросы", куда входит, в частности, финансирование органов власти, судебной системы, выборов, а также резервные фонды президента и правительства. Этот раздел попал в тройку самых затратных только в 2020 году, благодаря увеличению объемов резервных фондов, из которых власти оперативно финансируют антикризисные меры.

До 2019 года третьим по уровню затрат был раздел федерального бюджета "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность".

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