МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Власти в России намерены продолжить повышение пенсий россиян в 2022 и 2023-2024 годах, средства на это уже заложены в проекте федерального бюджета на соответствующий период, заявил президент России Владимир Путин. Путин аннонсировал рост расходов на социальные цели в России

"В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет. Кроме того, принято решение по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов: МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других", — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме онлайн.

Вопросом индексации пенсий также занимаются в Госдуме. Так, группой депутатов фракции ЛДПР и сенатором Сергеем Леоновым в Госдуму был внесен законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, во время работы над проектом федерального бюджета на 2022-2024 годы парламентарии предложат источники выделения средств на реализацию законопроекта, рассказывал один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).