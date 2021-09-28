МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо ускорить исполнение программы по расселению аварийного жилья — необходимо вытащить людей из трущоб. Путин пообещал продолжение повышения пенсий в будущем

"В части развития городов и поселков мы также ставим большие перед собой цели. Прежде всего имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья. Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи надо запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года, живущие здесь граждане должны начать получать качественное современное жилье уже со следующего года", — заявил Путин совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.