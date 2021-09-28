МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Взаимная торговля России и Китая может достичь исторического максимума к концу этого года, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Южно-Сахалинск. В США сообщили, что рассматривают все возможности снижения цен на нефть

Как сообщается на сайте Минэкономразвития РФ, во время рабочей поездки Решетников провел 24-е заседание Российско-Китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Китайскую делегацию возглавил министр коммерции страны Ван Вэньтао.

"К концу года есть все шансы выйти на исторический максимум", — приводятся в сообщении слова Решетникова, который также отметил, что взаимный товарооборот РФ и Китая даже в кризис сократился не так сильно, а с января текущего года уже вырос почти на треть.

Решетников добавил, что несмотря на пандемию, китайские компании продолжали реализовывать проекты в России и запускали новые. Так, за последние полтора года был построен автомобильный завод в Тульской области, создано совместное производство двигателей "Камаз" и Weichai в Ярославской области, а также логистический комплекс в Подмосковье. "Это показатель доверия к российской экономике", — подчеркнул Решетников.

"По поручению лидеров России и Китая Минэкономразвития и Минкоммерции разработали дорожную карту по наращиванию торговли товарами и услугами до 200 миллиардов долларов США к 2024 году, где отражены перспективные направления, системные меры и инвестпроекты", — добавляется в сообщении.

Кроме того, на заседании подкомиссии были рассмотрены вопросы о скорейшем восстановления поставок в КНР российской рыбопродукции в традиционных для отрасли "доковидных" объемах, об обеспечении бесперебойных поставок экспортных грузов через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на российско-китайской границе, а также о расширении сотрудничества в области торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.

"Заинтересованы в реализации новых крупных проектов – первой российско-китайской страховой компании, строительству дополнительных мощностей терминала по приему и перегрузке сжиженного углеводородного газа и пропилена в Маньчжурии", — отметил Решетников.