МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Глава правительства Михаил Мишустин утвердил постановления, согласно которым будут созданы три особые экономические зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"На территории ОЭЗ "Оренбуржье" планируется разместить не менее восьми компаний… В Смоленской области будет открыта ОЭЗ "Стабна", где планируется реализовать не менее шести инвестпроектов… В особой экономической зоне "Иваново" планируют начать работу пять резидентов", — говорится в ее сообщении.

Объём частных инвестиций в новые производства ОЭЗ "Оренбуржье" к 2030 году составит около 8,9 миллиардов рублей, в ОЭЗ "Стабна" — примерно 10,5 миллиардов рублей, в ""Иваново" — более 8 миллиардов рублей.

Отмечается, что на территории ОЭЗ "Оренбуржье" планируется разместить не менее восьми компаний — производителей пластиковых труб, бурового оборудования, литий-титановых батарей для складской техники. Также на площадке будет запущена линия по глубокой переработке мяса и открыт транспортно-логистический терминал. В инфраструктуру ОЭЗ из регионального бюджета будет вложено 1,67 миллиарда рублей. При этом объем частных инвестиций в новые производства к 2030 году составит около 8,9 миллиардов рублей, будет создано более 900 рабочих мест.

В Смоленской области будет открыта ОЭЗ "Стабна". Там планируется реализовать не менее шести инвестпроектов. Так, например, там собираются построить фабрику по производству трикотажного полотна, предприятие по сборке грузовиков-внедорожников, завод по переработке торфа. Объем частных инвестиций в проекты составит около 10,5 миллиардов рублей, количество новых рабочих мест — более 600.

В ОЭЗ "Иваново" планируют начать работу пять резидентов. Это компании, которые занимаются производством трикотажного полотна, хлопчатобумажной пряжи, тканей для спецодежды. На новых предприятиях будет трудоустроено около 3200 человек, а объем частных вложений в производства превысит 8 миллиардов рублей.

Особые экономические зоны создаются для развития промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Например, налаженную инфраструктуру и коммуникации, минимизацию административных барьеров, налоговые льготы и таможенные преференции. Все это помогает социально-экономическому развитию территорий, способствует росту занятости и благосостояния граждан, напоминает пресс-служба.