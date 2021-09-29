МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Минцифры РФ готовы "встретить" на портале "Госуслуг" всех зарегистрированных пользователей, которые захотят принять участие в переписи населения онлайн, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

"По количеству учетных записей (на "Госуслугах" — ред.) — подтвержденных учетных записей у нас сейчас 81 миллион, это те, где человек полностью прошел подтверждение, стандартных записей еще порядка 18 миллионов, они потихоньку конвертируются в подтвержденные, чтобы иметь полный доступ к сервисам портала "Госуслуг". Если гипотетически все 100 миллионов готовы будут прийти, мы всех готовы встретить", — сказал Качанов в ходе презентации электронного переписного листа и партнерской программы переписи в МИА "Россия Сегодня".

Качанов указал, что завершающее тестирование портала в рамках подготовки к переписи населения будет проведено в начале октября. С 15 октября, по его словам, начнется рассылка уведомлений и информационных материалов через портал "Госуслуг".

Система обеспечения безопасности портала "Госуслуг" многоуровневая и соответствует текущим вызовам, сообщил Качанов.

"Чем более популярным становится портал… тем выше должны быть требования по безопасности. Мы в этом году дополнительно усилили меры безопасности", — сообщил Качанов в ходе презентации электронного переписного листа и партнерской программы переписи в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос об обеспечении безопасности данных на "Госуслугах".

"Система обеспечения информационной безопасности портала "Госуслуги" достаточно многоэтажная и, на наш взгляд, соответствует вызовам", — добавил он.

Качанов отметил, что в среднем на заполнение переписного листа у человека уходит 23 минуты. При этом, заполняя форму, пользователь может в любой момент сохранить черновик и продолжить введение данных позже.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в многоканальном формате — любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также будет сохранен — по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков.